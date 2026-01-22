إعلان

ترامب يتعرض لإصابة أثناء تواجده في دافوس بسويسرا

كتب-عبدالله محمود:

11:18 م 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ترامب يتعرض لإصابة أثناء تواجده في دافوس بسويسرا (4)
  • عرض 4 صورة
    ترامب يتعرض لإصابة أثناء تواجده في دافوس بسويسرا (2)
  • عرض 4 صورة
    ترامب يتعرض لإصابة أثناء تواجده في دافوس بسويسرا (3)

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض لإصابة خلال تواجده في فعالية مجلس السلام في دافوس بسويسرا.

وأكد البيت الأبيض، أن الكدمات التي ظهرت على يد ترامب اليسرى نتجت عن اصطدامه بها على طاولة التوقيع خلال فعالية لمجلس السلام في دافوس بسويسرا في وقت سابق من اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: "خلال فعالية مجلس السلام اليوم في دافوس، ضرب ترامب يده على زاوية طاولة التوقيع، مما تسبب في إصابتها بكدمة".

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض خلال تصريحات لـ"سي إن إن" أن ترامب وأطباءه قالوا سابقاً إنه عرضة للإصابة بكدمات في اليدين بسبب تناوله اليومي للأسبرين.

البيت الأبيض ترامب ترامب يتعرض لإصابة سويسرا

