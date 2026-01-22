ترامب يعلن تعيين وزير الخارجية الأمريكي رئيسا لمعرض إكسبو العالمي 2035

أعلن الأمريكي دونالد ترامب عن نية الولايات المتحدة التقدم بطلب لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2035.

وقال ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، إن ولاية فلوريدا الكبرى أعربت عن اهتمامها القوي باستضافة المعرض في ميامي، وهو ما يؤيده بشكل كامل.

وأضاف ترامب:" يمكن أن يكون معرض ميامي إكسبو 2035 بمثابة الإنجاز الكبير القادم في عصرنا الذهبي الجديد لأمريكا".

وأشار ترامب إلى أنه قام بتعيين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لرئاسة الجهود المبذولة لتنسيق وتعزيز هذه الفرصة المثيرة لعقد العالم، مؤكدًا أنه سيخلق آلاف فرص العمل، ويضيف مليارات الدولارات للنمو إلى الاقتصاد الأمريكي.

وأكد ترامب أنه في فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، ناضل بشدة من أجل جلب كأس العالم لكرة القدم 2026 والألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028 إلى أمريكا.

واختتم ترامب منشوره قائلاً: "يشرفني الآن أن أستضيف الرئيس السابع والأربعين، بالإضافة إلى America250، ومجموعة العشرين دورال، ومجموعة السبع. وإنني أتطلع إلى الفوز والمشاركة في معرض ميامي إكسبو 2035".