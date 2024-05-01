تركيا تقرر الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



وطالب فيدان، بالتعجيل في تطبيق مسألة حل الدولتين، مشيرًا إلى تأكيد تركيا خلال مناقشاتها مع قادة الغرب على أن مسألة حل الدولتين أمر أساسي لا مفر منه.

وأضاف فيدان، أن بعض قادة الدول الغربية، باتت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مفر منه.



وأكد فيدان، على أن أنقرة لن تقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم محذرًا من عواقب اجتياح إسرائيل لمدينة رفح.



وطالب فيدان، المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قائلًا "إن الإنسانية تموت كلها بسبب حرب غزة وليس الفلسطينيين فقط".