إعلان

BBC

تركيا تقرر الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل

03:58 م الأربعاء 01 مايو 2024

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، أن تركيا قررت الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.


وطالب فيدان، بالتعجيل في تطبيق مسألة حل الدولتين، مشيرًا إلى تأكيد تركيا خلال مناقشاتها مع قادة الغرب على أن مسألة حل الدولتين أمر أساسي لا مفر منه.

وأضاف فيدان، أن بعض قادة الدول الغربية، باتت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مفر منه.


وأكد فيدان، على أن أنقرة لن تقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم محذرًا من عواقب اجتياح إسرائيل لمدينة رفح.


وطالب فيدان، المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قائلًا "إن الإنسانية تموت كلها بسبب حرب غزة وليس الفلسطينيين فقط".

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل محكمة العدل الدولية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن يدخل قافلة مساعدات إلى شمال غزة عبر معبر بيت حانون لأول مرة

إعلان

إعلان

تدشين مدينة السيسي في سيناء
استعدادًا لتشغيله.. 35 صورة ترصد مسار ومحطات خط سكة حديد الفردان بئر العبد
بالتخصصات المطلوبة والشروط.. بدء التقديم على وظائف القطار الخفيف
6 آلاف جنيه.. القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العاملين