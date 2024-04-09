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BBC

"تنفيذًا لوصيته".. دفن فلسطيني قتله الاحتلال في مقابر يهودية بالضفة

01:37 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

دفن فلسطيني

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وكالات

دفن الفلسطيني دافيد بن أبرهام الذي اعتنق اليهودية، وقتله جندي إسرائيلي بالقرب من غوش عتصيون بزعم محاولة طعن قبل أسابيع، في مقبرة يهودية بناء على وصيته.

وقالت مراسلة قناة روسيا اليوم، إن دافيد بن أبرهام، أو سامح زيتون سابقا، الفلسطيني الذي اعتنق اليهودية، تم دفنه وفق تعاليم الديانة اليهودية في مستوطنة هار براخا في الضفة الغربية.

وأضافت المراسلة أن يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، قام بتأبينه خلال التشيع.

ونقلت المراسلة عن الإعلام الإسرائيلي تأكيده أن هذه الخطوة تمت على الرغم من محاولة أبناء دافيد بن أبرهام القيام بعملية دفنه، إلا أنه دفن في مقبرة يهودية بناء على وصيته.

وكان دافيد بن أبراهام قتل برصاص جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنات غوش عتصيون في 21 مارس الماضي بزعم الاعتقاد بأنه "مخرب" قبل عدة أسابيع، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت مؤخرا، بأن دافيد امتثل لما طلبه منه الجنود عند الحاجز، ورغم ذلك أطلقوا النار عليه وأردوه.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين مقابر يهودية

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