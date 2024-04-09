"تنفيذًا لوصيته".. دفن فلسطيني قتله الاحتلال في مقابر يهودية بالضفة

وكالات

دفن الفلسطيني دافيد بن أبرهام الذي اعتنق اليهودية، وقتله جندي إسرائيلي بالقرب من غوش عتصيون بزعم محاولة طعن قبل أسابيع، في مقبرة يهودية بناء على وصيته.

وقالت مراسلة قناة روسيا اليوم، إن دافيد بن أبرهام، أو سامح زيتون سابقا، الفلسطيني الذي اعتنق اليهودية، تم دفنه وفق تعاليم الديانة اليهودية في مستوطنة هار براخا في الضفة الغربية.

وأضافت المراسلة أن يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، قام بتأبينه خلال التشيع.

ونقلت المراسلة عن الإعلام الإسرائيلي تأكيده أن هذه الخطوة تمت على الرغم من محاولة أبناء دافيد بن أبرهام القيام بعملية دفنه، إلا أنه دفن في مقبرة يهودية بناء على وصيته.

اللحظات الاخيرة قبل قتل دافيد بن ابراهم الذي اعتنق اليهودية قبل اربعة سنين ، قتله جندي احتياط اسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون بادعاء محاولة الطعن .

قتل وهو يرفع يده إلى الاعلى وينفذ اوامر الارهابي الإسرائيلي له .



تلك الفيديوهات ما كانت ستخرج لو المقتول فلسطيني مسلم ،… pic.twitter.com/cNMOlyO4UE — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 29, 2024

وكان دافيد بن أبراهام قتل برصاص جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنات غوش عتصيون في 21 مارس الماضي بزعم الاعتقاد بأنه "مخرب" قبل عدة أسابيع، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت مؤخرا، بأن دافيد امتثل لما طلبه منه الجنود عند الحاجز، ورغم ذلك أطلقوا النار عليه وأردوه.