حزب الله اللبناني يستهدف موقعا بحريا إسرائيليا بمسيرة انقضاضية

بيروت - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين، استهداف موقع "رأس الناقورة" الإسرائيلي البحري بمسيرة انقضاضية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إن "‏المقاومة الإسلامية شنت ظهر اليوم هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة".

واستهدفت غارة جوية اسرائيلية حي "المسلخ" في بلدة الخيام" في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المكان نفسه، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "ميس الجبل" وسهل مرجعيون في جنوب لبنان ، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وفجر اليوم استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في بلدة "كفركلا" بصاروخين دون وقوع إصابات.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اثنين من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 312 قتيلا .

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏