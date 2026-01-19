إعلان

الكرملين: بوتين تلقى دعوة للمشاركة في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة

كتب : مصراوي

03:08 م 19/01/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ)

أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة من الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية للمشاركة في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نراجع حاليا كل تفاصيل هذا العرض ونأمل أن نتواصل مع الجانب الأمريكي لتوضيح كل الفروق الدقيقة"، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وتبقي روسيا على اتصال مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة حماس الفلسطينية التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرون منظمة إرهابية.

وفي موسكو، قوبلت الدعوة بالترحيب فيما تعتبر روسيا نفسها طويلا لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط ومازالت تواصل السعي وراء مصالحها الجيوسياسية في المنطقة. كما ينظر إلى الخطوة بوصفها تعزيز لبوتين، حيث قدمت درجة من تجديد المشاركة الدولية رغم الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا.

وكثيرا ما قال الرئيس الروسي إنه يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا ولكن لا يوجد سلام في الأفق.

بوتين مجلس السلام الخاص بغزة الكرملين

