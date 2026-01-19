إعلان

الجيش السوري: مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في عمليتي استهداف من"بي كيه كيه"

كتب : مصراوي

02:25 م 19/01/2026

الجيش السوري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دمشق- (د ب أ)

أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين خلال عمليتي استهداف لتنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه".

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لقناة الإخبارية السورية نشرته اليوم ، :"هناك بعض المجاميع من تنظيم بي كيه كيه وفلول النظام البائد تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري".

وأضافت :"نعلن عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة آخرين وذلك بعد عمليتي استهداف طالت القوات المنتشرة".

وأشارت الهيئة إلى أن وحدات من الجيش تتابع عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية وتقوم بتأمين مناطق جديدة باتجاه طريق أم فور الدولي وريفي الحسكة الشرقي والشمالي، داعية قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة والالتزام بالاتفاق.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مدينة الرقة سجلت حالات تصفية ذات طابع عنصري وانتقامي، طالت أكراداً وعرباً يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية، سواء الأمنية أو المدنية، إضافة إلى عناصر من قوات "قسد"، دون تمييز على أساس الانتماء، ما يعكس خطورة التصعيد وانعكاساته على النسيج الاجتماعي في المدينة ،مشيرا إلى مقتل مسلحين ومدنيين من أبناء العشائر خلال الاشتباكات ذاتها.

ولفت المرصد إلى انطلاق رتل تابع للهلال الأحمر الكردي، صباح اليوم، من مدينة الحسكة باتجاه مدينة الرقة، برفقة قوات من التحالف الدولي، في إطار عملية إنسانية تهدف إلى إجلاء جميع الجرحى ونقل جثامين القتلى الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة.

ووفق المرصد، تشهد مستشفيات الرقة حالة اكتظاظ كبيرة بالجرحى من المدنيين والعسكريين، الذين أُصيبوا جراء الاشتباكات الدائرة، إضافة إلى حالات ناتجة عن إطلاق الرصاص والقذائف العشوائية.

وأفاد بأن عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات يلغت ما لا يقل عن 210 إصابات، فضلاً عن وجود عدد آخر من الجثامين التي لم تُنقل إلى المشافي حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الوضع الإنساني في حال استمرار التصعيد.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء وحداتها بالدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي، ضمن خطة تهدف إلى التمركز المنظَّم في جميع البلدات والقرى، انسجاماً مع الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إنها تركز في هذه المرحلة على تعزيز الانتشار الأمني، من خلال تنظيم الدوريات وتثبيت نقاط المراقبة، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتعزيز النظام والاستقرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش السوري حزب العمال الكردستاني بي كيه كيه الجيش العربي السوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
أخبار مصر

"الشيوخ" يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. التطبيق بعد 6 أشهر
حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
مدارس

موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا أختي بالذبح لو بلغت
حوادث وقضايا

قتلوا أمي وسرقوا الذهب.. نجل ضحية "سطو زنين": هددوا أختي بالذبح لو بلغت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح