الجيش السوري: مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في عمليتي استهداف من"بي كيه كيه"

دمشق- (د ب أ)

أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين خلال عمليتي استهداف لتنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه".

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لقناة الإخبارية السورية نشرته اليوم ، :"هناك بعض المجاميع من تنظيم بي كيه كيه وفلول النظام البائد تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري".

وأضافت :"نعلن عن استشهاد ثلاثة جنود وإصابة آخرين وذلك بعد عمليتي استهداف طالت القوات المنتشرة".

وأشارت الهيئة إلى أن وحدات من الجيش تتابع عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية وتقوم بتأمين مناطق جديدة باتجاه طريق أم فور الدولي وريفي الحسكة الشرقي والشمالي، داعية قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية المنتشرة والالتزام بالاتفاق.

من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مدينة الرقة سجلت حالات تصفية ذات طابع عنصري وانتقامي، طالت أكراداً وعرباً يعملون في مؤسسات الإدارة الذاتية، سواء الأمنية أو المدنية، إضافة إلى عناصر من قوات "قسد"، دون تمييز على أساس الانتماء، ما يعكس خطورة التصعيد وانعكاساته على النسيج الاجتماعي في المدينة ،مشيرا إلى مقتل مسلحين ومدنيين من أبناء العشائر خلال الاشتباكات ذاتها.

ولفت المرصد إلى انطلاق رتل تابع للهلال الأحمر الكردي، صباح اليوم، من مدينة الحسكة باتجاه مدينة الرقة، برفقة قوات من التحالف الدولي، في إطار عملية إنسانية تهدف إلى إجلاء جميع الجرحى ونقل جثامين القتلى الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة.

ووفق المرصد، تشهد مستشفيات الرقة حالة اكتظاظ كبيرة بالجرحى من المدنيين والعسكريين، الذين أُصيبوا جراء الاشتباكات الدائرة، إضافة إلى حالات ناتجة عن إطلاق الرصاص والقذائف العشوائية.

وأفاد بأن عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات يلغت ما لا يقل عن 210 إصابات، فضلاً عن وجود عدد آخر من الجثامين التي لم تُنقل إلى المشافي حتى الآن، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الوضع الإنساني في حال استمرار التصعيد.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية السورية بدء وحداتها بالدخول إلى ريف محافظة دير الزور الشرقي، ضمن خطة تهدف إلى التمركز المنظَّم في جميع البلدات والقرى، انسجاماً مع الخطة الأمنية الشاملة الهادفة إلى حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي ، إنها تركز في هذه المرحلة على تعزيز الانتشار الأمني، من خلال تنظيم الدوريات وتثبيت نقاط المراقبة، لترسيخ الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وتعزيز النظام والاستقرار.