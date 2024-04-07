الجيش الإسرائيلي: الضغوطات الأمريكية لم تؤثر على قرار انسحابنا من خان يونس

(مصراوي)

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، قولهم إن القوات الإسرائيلية لا تزال قادرة على العودة إلى مدينة خان يونس في حال اقتضت الحاجة.

وأفادت المصادر التي لم تذكر الصحيفة العبرية اسمائهم، أنه لا توجد أي صلة بين الضغوط الأمريكية الممارسة على إسرائيل وبين الانسحاب من خان يونس.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد أسباب الانسحاب من خان يونس هو ترك مناطق آمنة للنازحين الذين سيغادرون رفح بعد بدء العملية العسكرية.

وقالت مصادر جيش الاحتلال، إنه يتم الاستعداد لاجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع ومطاردة عناصر المقاومة الفلسطينية في دير البلح ورفح.

