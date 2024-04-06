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BBC

لابيد: بلدنا بحاجة إلى الانتخابات الآن لأنها الطريقة الوحيدة للبدء من جديد

08:53 م السبت 06 أبريل 2024

يائير لابيد

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مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو استلمت منه دولة مزدهرة وناجحة وقامت بتدمير كل شيء.

وأكد لابيد أن إسرائيل بحاجة إلى الانتخابات الآن لأنها الطريقة الوحيدة للبدء من جديد.

سبق وأن قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يخاف من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مؤكدين أنهم سيواصلون الحراك من أجل عزله.

وأوضحت عائلات الأسرى في بيانها، أن نتنياهو يتعمد عرقلة التوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس، مشيرين إلى أن أبناءهم يموتون في الأسر في قطاع غزة.

الانتخابات الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد

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رمضانك مصراوي

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