إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

كتب : أسماء البتاكوشي

01:52 م 19/01/2026

وزارة الخارجية المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترحب جمهورية مصر العربية بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، معربةً عن أملها في أن يُمثل خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية وبما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية، ودعم أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وتؤكد مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية استقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري الشقيق.

وتشدد جمهورية مصر العربية على أهمية توفير الأمن والاستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري، بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني.
كما تؤكد مصر أهمية استمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومعالجة إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب باعتبارها عاملًا أساسيًا لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وتؤكد مصر استمرار دعمها لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية المصرية وقف إطلاق النار سوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير
علاقات

انفراجات وأخبار مفرحة تنتظرهم.. 3 أبراج تفتح أمامهم أبواب الخير

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
أخبار مصر

15 % لجميع الوحدات.. زيادتان في الإيجار القديم خلال 2026
" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟
أخبار مصر

"تصريحات مسيئة".. ما سبب منع ميدو من الظهور إعلامياً؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح