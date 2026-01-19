إعلان

وزير الخارجية يؤكد ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب : أسماء البتاكوشي

01:37 م 19/01/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

في إطار التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية، جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، والسيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، حيث شهدت الاتصالات تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناولت الاتصالات التطورات في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لادارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، فضلا عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد الوزراء على أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وصون مقدرات شعوب المنطقة، وتجنيبها مخاطر اتساع نطاق التوتر وتداعياته.

الدكتور بدر عبد العاطي اتفاق غزة وزير الخارجية المرحلة الثانية

