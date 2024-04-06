"نهاية طال انتظارها".. مسؤول أممي يدعو لإنهاء الحرب بغزة

نيويورك - (د ب أ)

دعا مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى إنهاء الحرب في غزة بشكل عاجل.

وقال جريفيث في نيويورك اليوم السبت: "هذه الحرب تحصد يوميا المزيد من الضحايا المدنيين، وكل ثانية تستمر فيها الحرب تتكون صورة ضبابية عن المستقبل بسبب هذا الصراع المحتدم".

وتابع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ "سبق وأن أكدت أنا والعديد أكثر من مرة، أن نهاية هذه الحرب طال انتظارها".

وأضاف جريفيث "بالنسبة للفلسطينيين في غزة، فإن هذه الحرب تسببت في سقوط الضحايا وحلول الدمار، والآن الاحتمال الحتمي لمجاعة مخزية من صنع البشر".

وتابع بالقول "بالنسبة للأشخاص المتضررين من هجمات 7 أكتوبر، فقد مرت 6 أشهر من الحزن والأسي".

وقال جريفيث، الدبلوماسي البريطاني، الذي يشغل أهم منصب لإدارة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، "نادرا ما كان هناك مثل هذا الغضب العالمي إزاء حصيلة ضحايا الصراع، وفي الوقت نفسه عدم بذل الكثير من الجهد لوضع حد لها، وبدلاً من ذلك هناك الكثير من الإفلات من العقاب".