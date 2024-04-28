إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت، الليلة الماضية أهدافا تابعة لحزب الله، في منطقة "مارون الرأس" في جنوب لبنان، بما في ذلك عددا من مواقع البنية التحتية ومجمعا عسكريا للجماعة.

بالإضافة إلى ذلك، قصفت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي البنية التحتية لحزب الله في منطقة "طير حرفا" وبنية عسكرية في منطقة "يارين" جنوب لبنان، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" واي نت اليوم.

وكان شخصان على الأقل قد لقيا حتفهما أمس الأول الجمعة، عندما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارتهما في وادي البقاع الغربي في لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أمس الأول الجمعة "استهدف العدو سيارة على طريق ميدون-السريرة".

وأكد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الهجوم، لكنه قال إن هوية الشخصين اللذين قتلا "لا تزال غير معروفة بعد".