بالفيديو.. لحظة انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير

مصراوي

سجلت كاميرا سيارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، مشاهد لحظة انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

🚨🇮🇱 ISRAELI National Security Minister Ben Gvir car accident.



It is reported he has neck injuries. pic.twitter.com/Ejpjll7zMG — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 26, 2024

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرا سيارة في مكان الحادث الذي تعرض له وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، سيارته أثناء انقلابها على الطريق.

يُظهر الفيديو سيارة السيدان السوداء وهي تصل إلى التقاطع وتتباطأ تقريبًا إلى نقطة توقف كاملة عند الضوء الأحمر، وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يغادر مكان الحادث الذي وقع في الرملة.

وحسب ما نشره مكتبه فإن ابنته وسائقه كانا معه في السيارة في ذلك الوقت وأصيب الثلاثة بجروح طفيفة.

وتقول الشرطة إنها تحقق في الحادث.

רכב השר עובר באדום כשכלי רכב נוסעים משמאל: תיעוד התאונה שבה נפצע בן גביר@hadasgrinberg pic.twitter.com/AmCY4pGHD7 — כאן חדשות (@kann_news) April 26, 2024

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصيبت إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب تل أبيب، فيما تمّ استشهاد المنفذ، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن إسرائيلية "تبلغ 18 عامًا أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب مدينة تل أبيب، فيما تمّ إطلاق النار على المنفذ.

وزعمت الهيئة الإسرائيلية، أنّ عملية الطعن "نفذت بدوافع قومية"، دون تفاصيل أخرى.