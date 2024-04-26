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BBC

بالفيديو.. لحظة انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير

08:56 م الجمعة 26 أبريل 2024

انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير

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سجلت كاميرا سيارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، مشاهد لحظة انقلاب سيارة وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرا سيارة في مكان الحادث الذي تعرض له وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، سيارته أثناء انقلابها على الطريق.

يُظهر الفيديو سيارة السيدان السوداء وهي تصل إلى التقاطع وتتباطأ تقريبًا إلى نقطة توقف كاملة عند الضوء الأحمر، وكان وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يغادر مكان الحادث الذي وقع في الرملة.

وحسب ما نشره مكتبه فإن ابنته وسائقه كانا معه في السيارة في ذلك الوقت وأصيب الثلاثة بجروح طفيفة.

وتقول الشرطة إنها تحقق في الحادث.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أصيبت إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب تل أبيب، فيما تمّ استشهاد المنفذ، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرنوت" إن إسرائيلية "تبلغ 18 عامًا أصيبت بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة قرب مدينة تل أبيب، فيما تمّ إطلاق النار على المنفذ.

وزعمت الهيئة الإسرائيلية، أنّ عملية الطعن "نفذت بدوافع قومية"، دون تفاصيل أخرى.

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