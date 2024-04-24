وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم مقتل نصف قادة حزب الله

تل أبيب - (د ب أ)

زعم وزير الدفاع الاسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، أن نصف قادة حزب الله اللبناني، قد قتلوا خلال الغارات على جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن الباقين منهم لا يزالوا مختبئين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جالانت قوله، خلال زيارته للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي والاجتماع مع كبار ضباطه، إن الهدف الأساسي للحكومة الإسرائيلية هو العودة الآمنة لسكان المنطقة الحدودية مع لبنان إلى ديارهم بأمان، بعد أن تم إجلاؤهم عنها في بداية الحرب.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.