صحيفة عبرية تكذب رواية جيش الاحتلال بشأن الهجوم الإيراني وتكشف الحقائق

مصراوي

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن باحثين، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال هارتسي هاليفي.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن صور أقمار اصطناعية تظهر إصابة واحدة على الأقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا وإصابتين في محيطه.

وأوضحت أن تحليل مقاطع فيديو بقاعدة نيفاتيم الجوية بالنقب يظهر 4 إصابات جراء سقوط صواريخ لا شظايا صواريخ اعتراضية.

وكشفت "معاريف" أن تحليل مقاطع فيديو أظهر ما تبدو أنها 5 إصابات في قاعدة رامون الجوية بصحراء النقب.