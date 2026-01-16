في الوقت الذي كان فيه أب يكافح خلف مُحرك ميكروباص لتأمين لقمة العيش، وأم تسعى جاهدة في عملها، كانت هناك مؤامرة تُحاك داخل جدران منزل بسيط في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

لم يكن غياب الطفلتين التوأم (13 عاما) مجرد حادث اختفاء عابر، بل كان صرخة احتجاج صامتة تحولت إلى استنفار أمني كشف عن مأساة أسرية ونفسية تقشعر لها الأبدان.

بدأت الفصول حين عاد شقيقهما إلى المنزل حاملاً وجبة الإفطار، ليجد الصمت هو سيد المكان. لم تكن الشقيقتان هناك، لكن الفوضى المنظمة في غرفة النوم حكت القصة كاملة؛ حقيبتان ممتلئتان بالملابس، واختفاء مبلغ مالي ضخم، وهاتفان محمولان.. لقد غادرت "زهرتا الأزهر" بإرادتهما، تاركتين خلفهما تساؤلات حارقة وأبوين يحترقان شوقاً وخوفاً.

تحت إشراف اللواء هاني شعراوي نائب مدير مباحث الجيزة والعميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب، تشكلت خلية نحل أمنية لم تترك شبرا في الجيزة إلا وفحصته. كشفت التحريات عن جانب مظلم؛ فالطفلتان اللتان تدرسان في الصف السادس الابتدائي، تعانيان من اضطرابات نفسية حادة منذ عام، دون أن تمتد يد متخصصة لعلاجهما. ومع تصاعد الخلافات الأسرية، تحول المنزل في نظرهما إلى سجن، والشارع إلى حرية وهمية.

مباحث أبو النمرس تتبعت الخيط الرفيع الذي قادهما إلى منطقة الطالبية. هناك، وأسفل كوبري ترسا كانت النهاية الصادمة. عُثر على الطفلتين وبحوزتهما كنز"صغير 16 ألف جنيه، دراجتان هوائيتان، سماعات أذن، وكميات من الإكسسوارات والملابس الجديدة التي اشترياها بمال الأسرة المسروق.

بدموع ممزوجة بالخوف، نطقت الطفلتان بالحقيقة المرة أمام جهات التحقيق: "هربنا من الضرب والقسوة". كشفتا عن رحلة التشرد؛ مبيت في مداخل العقارات، تجول بلا هدف في الشوارع، وحتى المبيت لدى سيدة مجهولة في منطقة الهرم لا تعرفان عنها شيئا.