إعلان

الهروب من الجحيم.. لغز اختفاء "توأم أبو النمرس" ينتهي تحت كوبري ترسا

كتب : محمد شعبان

11:31 ص 16/01/2026

مديرية أمن الجيزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في الوقت الذي كان فيه أب يكافح خلف مُحرك ميكروباص لتأمين لقمة العيش، وأم تسعى جاهدة في عملها، كانت هناك مؤامرة تُحاك داخل جدران منزل بسيط في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

لم يكن غياب الطفلتين التوأم (13 عاما) مجرد حادث اختفاء عابر، بل كان صرخة احتجاج صامتة تحولت إلى استنفار أمني كشف عن مأساة أسرية ونفسية تقشعر لها الأبدان.

بدأت الفصول حين عاد شقيقهما إلى المنزل حاملاً وجبة الإفطار، ليجد الصمت هو سيد المكان. لم تكن الشقيقتان هناك، لكن الفوضى المنظمة في غرفة النوم حكت القصة كاملة؛ حقيبتان ممتلئتان بالملابس، واختفاء مبلغ مالي ضخم، وهاتفان محمولان.. لقد غادرت "زهرتا الأزهر" بإرادتهما، تاركتين خلفهما تساؤلات حارقة وأبوين يحترقان شوقاً وخوفاً.

تحت إشراف اللواء هاني شعراوي نائب مدير مباحث الجيزة والعميد محمد الصغير رئيس مباحث قطاع الجنوب، تشكلت خلية نحل أمنية لم تترك شبرا في الجيزة إلا وفحصته. كشفت التحريات عن جانب مظلم؛ فالطفلتان اللتان تدرسان في الصف السادس الابتدائي، تعانيان من اضطرابات نفسية حادة منذ عام، دون أن تمتد يد متخصصة لعلاجهما. ومع تصاعد الخلافات الأسرية، تحول المنزل في نظرهما إلى سجن، والشارع إلى حرية وهمية.

مباحث أبو النمرس تتبعت الخيط الرفيع الذي قادهما إلى منطقة الطالبية. هناك، وأسفل كوبري ترسا كانت النهاية الصادمة. عُثر على الطفلتين وبحوزتهما كنز"صغير 16 ألف جنيه، دراجتان هوائيتان، سماعات أذن، وكميات من الإكسسوارات والملابس الجديدة التي اشترياها بمال الأسرة المسروق.

بدموع ممزوجة بالخوف، نطقت الطفلتان بالحقيقة المرة أمام جهات التحقيق: "هربنا من الضرب والقسوة". كشفتا عن رحلة التشرد؛ مبيت في مداخل العقارات، تجول بلا هدف في الشوارع، وحتى المبيت لدى سيدة مجهولة في منطقة الهرم لا تعرفان عنها شيئا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هروب طفلة توأم أبو المرس الجيزة سوء معاملة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا
أخبار المحافظات

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا
كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
أخبار المحافظات

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة
نصائح طبية

صحة الأسنان مؤشر على طول العمر.. دراسة تكشف العلاقة
قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
أخبار السيارات

قبل انطلاقها رسميًا| وكيل BYD بمصر يكشف عن تكنولوجيا سياراتها الكهربائية
لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري
رياضة عربية وعالمية

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري المجري

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة