البيت الأبيض: طهران لم تبلغنا مسبقًا بهجومها وما جرى كان انتصارا لإسرائيل وفشلا لإيران

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تدين الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

وأوضح كيربي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل أثبتت قدراتها العسكرية في الرد وبوجود أصدقاء ساهموا بالدفاع عنها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتساع نطاق الحرب وتصعيد التوتر وما فعلته هو دعم قدرات الدفاع لإسرائيل.

وأشار كيربي إلى أن مواجهة إسرائيل للهجوم الإيراني كانت ناجحة بفعل الخبرة والاستعدادات مما جعل الهجوم فاشلا، موضحا أن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها، مشددا على أن ما جرى كان انتصارا لإسرائيل وفشلا لإيران.



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