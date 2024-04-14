إعلان

BBC

البيت الأبيض: طهران لم تبلغنا مسبقًا بهجومها وما جرى كان انتصارا لإسرائيل وفشلا لإيران

07:55 م الأحد 14 أبريل 2024

جون كيربي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن تدين الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل.

وأوضح كيربي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل أثبتت قدراتها العسكرية في الرد وبوجود أصدقاء ساهموا بالدفاع عنها، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى اتساع نطاق الحرب وتصعيد التوتر وما فعلته هو دعم قدرات الدفاع لإسرائيل.

وأشار كيربي إلى أن مواجهة إسرائيل للهجوم الإيراني كانت ناجحة بفعل الخبرة والاستعدادات مما جعل الهجوم فاشلا، موضحا أن إيران لم تبلغ الولايات المتحدة مسبقا بهجومها، مشددا على أن ما جرى كان انتصارا لإسرائيل وفشلا لإيران.


لمتابعة التغطية الخاصة للهجوم الإيراني اضغط هنا

الهجوم الإيراني الاحتلال الإسرائيلي جون كيربي صواريخ إيران الوعد الحق

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأردن يستدعي السفير الإيراني لديها بسبب تصريحات طهران "المسيئة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

طهران تهاجم بالصواريخ.. و3 دول تتدخل لاعتراضها.. وإسرائيل تضرب لبنان وسوريا (تغطية خاصة للهجوم الإيراني)