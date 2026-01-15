إعلان

الإسراء والمعراج.. دعاء النبي في هذه الليلة وأدعية مفضلة

كتب : محمد قادوس

12:50 م 15/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يسعى المسلمون لإحياء هذه الليلة المباركة بالدعاء وقراءة القرآن لما تحمل من فضل كبير وفرصة لاستجابة الدعاء، لذا ينشر مصراوي دعاء النبي في ليلة الإسراء، والأدعية المستحبة بها.

وتوجه مصراوي بسؤال إلى الدكتور عصام الروبي، العالم الأزهري، والداعية الإسلامي، يقول فيه" ما هو دعاء النبي في ليلة الاسراء والمعراج؟

أجاب العالم الأزهري: قائلًا في هذه الليلة دعا النبي-صلى الله عليه وسلم-الله بعدما كذبه أهل الطائف، وقال

""اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي.. وِقِلَّةَ حِيلَتِي.. وهَوَانِي عَلى الناسِ.. يا أرحمَ الراحمينَ.. أنتَ رَبُّ المُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَليَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمُاتُ.. وَصَلحَ عَليهِ أَمْرُ الدُّنيا والآخرةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ أَوْ يِحلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ… لَكَ العُتْبَى حَتَّى تَرْضَى.. لَا حَوْلَ ولَا قَوَّةَ إِلَّا بِكَ"، وجميل أن يدعو كل مبتلى أو مهموم بهذا الدعاء الراقي.

وأضاف الروبي في رده، لمصراوي: بأن هناك كثيرا من الأدعية التي ينبغي للإنسان ألا يغفل عنها، ومعلوم أن من مقدمات رحلة الإسراء ما لقيه النبي ﷺ من الإيذاء بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه السيدة خديجة، وقد ورد بعض من الأحاديث عن ذلك، وهي:

في صحيح الإمام مسلم (4/ 2073) عن أبي مالك، عن أبيه، أنه سمع النبي ﷺ وأتاه رجل، فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: " قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني «ويجمع أصابعه إلا الإبهام» فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك".

وفي مسند الإمام أحمد (6/ 134)، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ ، عَاجِلِهِ وَآَجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا.

وفي سنن ابن ماجة (3/ 500) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺرَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ, ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ,فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ, ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ ,فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَقَدْ أَفْلَحْتَ.

وأوضح الداعية بعضا من النقاط المستفادة من هذه الرحلة العظيمة:

على العبد أن يتذكر نعمة الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنعم الله عليه بالمعجزات ومنها الإسراء والمعراج.

والتأمل في العظات والعبر والتأييد الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

والاستفادة من الدروس المستفادة من معجزتي الإسراء والمعراج وتطبيقها في الواقع المعاصر

اقرأ ايضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)

علي جمعة: الإسراء والمعراج آيةٌ من آيات الله العظمى تعلمنا كيف نتعامل مع هذه الحياة

ما حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين ونية التطوع في شهر رجب؟.. المفتي يجيب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الإسراء والمعراج دعاء النبي الدكتور عصام الروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
علاقات

قبل رمضان.. مفاجآت غير متوقعة في أسعار الفوانيس هذا العام
حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية
شئون عربية و دولية

حماس تؤكد استعدادها لتسليم إدارة غزة للجنة الانتقالية
ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
زووم

ربيع مقبل ينشر صورة تجمعه بالنجم العالمي ويل سميث أثناء زيارتهما للأهرامات
بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
اقتصاد

بالعناوين.. 500 مكتب بريد تتيح التسجيل الإلكتروني لـ سكن الإيجار القديم
بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن؟ خبراء يوضحون

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات