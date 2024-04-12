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BBC

إعلام عبري: واشنطن نشرت صواريخ بقدرات دفاعية وهجومية قبالة سواحل إسرائيل

03:00 م الجمعة 12 أبريل 2024

الولايات المتحدة الأمريكية

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(مصراوي)

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية عالية قرب سواحل إسرائيل، وذلك حسبما ذكرت القناة الـ١٤ الإسرائيلية.

وتستعد إسرائيل والولايات المتحدة من أجل الهجوم الإيراني المحتمل ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق ما أدى لمقتل 2 من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وتوعدت إيران إسرائيل برد حاسم خلال الأيام المقبلة، بينما حذرت إسرائيل بالرد على أي هجوم إيراني.

من جانبها قالت واشنطن إن إيران قد تفكر في استهداف الأراضي الأمريكية كنوع من الرد.

الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل صواريخ الهجوم الإيراني

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