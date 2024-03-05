العربية: إسرائيل ستقدم ردها للوسطاء على مطالب حماس خلال ساعات



وكالات

نقلت قناة العربية- الحدث عن مصادر لها، أن الوسطاء يعملون على الوصول لهدنة بقطاع غزة في أول أسبوع من رمضان على أقل تقدير.

وتابعت العربية - الحدث الثلاثاء: "حماس طالبت بإطار زمني لرد إسرائيل ولإنهاء المفاوضات، مؤكدة على أنّ إسرائيل ستقدم ردها للوسطاء على مطالب حماس خلال الساعات المقبلة".

وبعد تعثر المحادثات التي استضافتها القاهرة حول التوصل لصفقة بشأن غزة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن التغلب على العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أنه من وجهة نظر واشنطن، من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس.

كما قال المتحدث إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك بشكل عاجل، من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، الثلاثاء، إن مسار المباحثات مع إسرائيل للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة "لن نسمح بأن يكون مفتوحا بلا أفق" في وقت يجهد فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال قبل بداية شهر رمضان.

وأكد حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت "لن نسمح بأن يكون مسار المفاوضات مفتوحا بلا أفق مع استمرار العدوان وحرب التجويع ضد شعبنا"، مشددا على أن "ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال، لن يحققه على طاولة المفاوضات".