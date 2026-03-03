قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الادعاء بأن ضغط إيران على دول الخليج سينتج عنه العودة إلى طاولة الحوار هو ادعاء كاذب، مؤكدًا أنه ⁠لا توجد أي اتصالات جارية مع إيران حاليًا.

أوضح الأنصاري في تصريحات صحفية، أنه لا توجد حالياً معلومات عن أي خلايا للموساد، مؤكدًا أن الطائرات الإيرانية التي أسقطتها قطر الاثنين دخلت المجال الجوي القطري بعد التحذير، وعند تأكيد توجهها نحو الدوحة تم التعامل معها وفق الإجراءات الدفاعية، ويجري البحث عن أطقمها، مضيفًا أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لم تُستنفد، واحتياطات البلاد كافية للتعامل مع أي تهديد قائم.

وبخصوص العالقين في قطر، أشار الأنصاري إلى وجود نحو 8 آلاف شخص في الترانزيت، مضيفًا: "أعلنا عن استضافتهم في فنادق قطرية لحين انتهاء الأزمة، كما تم تأمين عدد من العالقين على متن سفن سياحية".