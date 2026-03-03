إعلان

قطر تكشف مصير آلاف العالقين على أراضيها

كتب : محمد جعفر

02:04 م 03/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الادعاء بأن ضغط إيران على دول الخليج سينتج عنه العودة إلى طاولة الحوار هو ادعاء كاذب، مؤكدًا أنه ⁠لا توجد أي اتصالات جارية مع إيران حاليًا.

أوضح الأنصاري في تصريحات صحفية، أنه لا توجد حالياً معلومات عن أي خلايا للموساد، مؤكدًا أن الطائرات الإيرانية التي أسقطتها قطر الاثنين دخلت المجال الجوي القطري بعد التحذير، وعند تأكيد توجهها نحو الدوحة تم التعامل معها وفق الإجراءات الدفاعية، ويجري البحث عن أطقمها، مضيفًا أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لم تُستنفد، واحتياطات البلاد كافية للتعامل مع أي تهديد قائم.

وبخصوص العالقين في قطر، أشار الأنصاري إلى وجود نحو 8 آلاف شخص في الترانزيت، مضيفًا: "أعلنا عن استضافتهم في فنادق قطرية لحين انتهاء الأزمة، كما تم تأمين عدد من العالقين على متن سفن سياحية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماجد الأنصاري إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران ترامب لهجوم على قطر العالقين في إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
شئون عربية و دولية

هل أبلغت إيران قطر بالهجوم مسبقًا؟.. رد رسمي من الدوحة
"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

"عبر مصر".. رونالدو يغادر السعودية في طريقه إلى مدريد |ما القصة؟
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان