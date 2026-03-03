تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، حيث راقب مستوى النظافة العامة، وحالة الإشغالات، وانتظام الحركة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، ومختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، واللواء محمد حواس، مدير مكتب المحافظ، وأحمد حمدي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ.

إزالة المخالفات ومتابعة الحركة المرورية

وجّه محافظ الدقهلية بالتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية واستمرار إزالة كافة أنواع التعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. كما شدد على تكثيف أعمال النظافة والكنس، ورفع الأتربة والتراكمات من الشوارع والميادين، مع الدفع بالمعدات والفرق الميدانية على مدار اليوم لمنع تراكم القمامة.

وأكد على ضرورة رفع الإشغالات من جميع الشوارع، معتبرًا أن الشارع حق أصيل للمواطن، ولن يُسمح بأي تعديات أو معوقات لحركة السير. كما تابع المحافظ تنفيذ الحملات اليومية لضمان انسياب الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي اختناقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

متابعة مطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات

وشدد المحافظ على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.