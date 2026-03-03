إعلان

ضبط شخص لاتهامه بالنصب على راغبي الحصول على شهادات تعليمية بالقاهرة

كتب : علاء عمران

02:20 م 03/03/2026

تعبيرية

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات دراسية في أحد المجالات التعليمية، وإيهامهم بأنها تؤهلهم للعمل لدى شركات ومؤسسات كبرى، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بأن المتهم قام بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لاستدراج المواطنين للراغبين في الحصول على شهادات دراسية، وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، استمارات التحاق، ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وحماية المواطنين من استغلالهم ماليا.

