الكرملين: بوتين سينقل قلق قادة الخليج إلى إيران

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بنقل مخاوف قادة دول الخليج بشأن الضربات الإيرانية التي استهدفت أراضيهم إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن بوتين سيبذل "كل جهد ممكن لتسهيل التهدئة أو تحقيق تخفيف طفيف للتوتر".

وأوضح بيسكوف أن بوتين أجرى يوم الاثنين اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين، وسيقوم بنقل "قلقهم العميق إزاء الضربات التي استهدفت بنيتهم التحتية" إلى طهران.