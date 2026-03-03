الكويت تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية لديها

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الثلاثاء، الهجوم الإيراني الذي وصفته بـ"الغاشم" الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في البلاد.

واعتبرت الوزارة في بيان عبر منصة إكس: "الهجوم انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، بما فيها اتفاقيتي جنيف لعام 1949 وفيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية، والتي تمنح الحصانة للمباني الدبلوماسية وموظفيها حتى في حالات النزاع المسلح".

وأكدت الوزارة في بيانها، حق الكويت في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من أي تهديدات محتملة.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الأمريكية في الكويت اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر "بسبب التوترات الإقليمية المستمرة"، وفق ما ذكرته عبر منصات التواصل الاجتماعي الثلاثاء.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "لقد ألغينا جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة. وسنعلن عن موعد عودة السفارة إلى العمليات الطبيعية".