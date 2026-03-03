إعلان

صدمهم قطار.. مصرع سيدة وابنيها أثناء عبور السكة الحديد بالبدرشين

كتب : محمد شعبان

02:19 م 03/03/2026

ارشيفية

لقيت سيدة وابنيها مصرعهم إثر اصطدام قطار بهم أثناء عبورهم السكة الحديد بإحدى قرى البدرشين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل مصرع أم وابنيها بالبدرشين

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث بإحدى قرى البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيدة وابنيها تم تحديد هويتهم، اصطدم بهم قطار أثناء عبورهم السكة الحديد، ما أدى إلى مصرعهم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم.

تم نقل الجثث إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

السكة الحديد قطار البدرشين

