إعلان

BBC

بعد تقييم أمني.. إغلاق حركة المرور بعدة مناطق شمالي إسرائيل

03:13 م الثلاثاء 05 مارس 2024

ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت حركة المرور إلى منطقتي المنارة ومسجاف عام ومرجليوت بالجليل الأعلى بعد تقييم الوضع الأمني.

وجاء الإغلاق بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات في زرعيت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة أنباء "رويترز"، إن سفارة الهند في إسرائيل نصحت مواطنيها العاملين في المناطق الحدودية الإسرائيلية بالانتقال إلى مناطق آمنة داخلها.

وتتصاعد التوترات على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيلي، مع تبادل رشقات صاروخية متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، مما يزيد المخاوف والتحذيرات الدولية من خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

إغلاق حركة المرور إسرائيل سقوط صاروخ مضاد للدبابات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بملامح متعبة".. أول ظهور لـ كيت ميدلتون بعد أزمتها الصحية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* بعد موجة الانهيار.. سعر دولار السوق السوداء يعود للارتفاع بشكل مفاجئ
* غروب شمس يوم الرؤية.. هيئة المساحة تحدد موعد رمضان فلكيا
* تحذير عاجل من الأرصاد: ارتفاع مفاجئ في الحرارة.. وتوجيه بشأن الملابس