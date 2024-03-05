بعد تقييم أمني.. إغلاق حركة المرور بعدة مناطق شمالي إسرائيل

(مصراوي)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت حركة المرور إلى منطقتي المنارة ومسجاف عام ومرجليوت بالجليل الأعلى بعد تقييم الوضع الأمني.

وجاء الإغلاق بعد سقوط صاروخ مضاد للدبابات في زرعيت بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم قالت وكالة أنباء "رويترز"، إن سفارة الهند في إسرائيل نصحت مواطنيها العاملين في المناطق الحدودية الإسرائيلية بالانتقال إلى مناطق آمنة داخلها.

وتتصاعد التوترات على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيلي، مع تبادل رشقات صاروخية متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، مما يزيد المخاوف والتحذيرات الدولية من خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.