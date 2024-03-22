الكرملين: روسيا الآن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك

موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن بلاده في الوقت الراهن في حالة حرب وعلى الجميع فهم ذلك جيدا.

وأكد بيسكوف في تصريحات صحفية، "أن أهم شيء بالنسبة لروسيا هو حماية مواطنيها الموجودين في الأراضي التي يحتلها نظام كييف بحكم الأمر الواقع، مشددًا على واجب تحريرها بالكامل"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار بيسكوف إلى "أن روسيا ستواصل العمل كي لا تشكل إمكانات أوكرانيا العسكرية تهديدا لأمن مواطنيها وأراضيها".

يشار إلى أن روسيا قامت في فبراير 2022 بغزو شامل لأراضي أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يتراجع عن أهدافه من وراء الهجوم والمتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) و تحرير دونباس، وحماية سكانها، وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.