إعلان

BBC

مسؤولون أمريكيون: لا نتوقع أن تسفر زيارة بلينكن للمنطقة عن اختراقات كبيرة

08:04 م الأربعاء 20 مارس 2024

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا


مصراوي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، إنهم لا يتوقعون أن تسفر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة عن اختراقات كبيرة.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون، عن أملهم في أن تدفع زيارة بلينكن المباحثات للأمام بعدما استهلكت تركيزه لعدة أشهر.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قال، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي ألا يكون هناك عملية عسكرية شاملة في رفح دون خطة قابلة للتطبيق لحماية المدنيين.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تدعم أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة إلى خارجها، موضحا أنه من واجب إسرائيل بذل ما في وسعها للحد من الضحايا بين المدنيين في القطاع.

وشدد بلينكن على أن الإدارة الأمريكية تبذل الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن لديها دائما خوف وقلق على سلامة الصحفيين في مناطق النزاعات وخصوصا في غزة.

أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رويترز: زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي رفض طلب نتنياهو التحدث أمام تكتل الديمقراطيين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء بحلول تعاملات المساء؟
دولار الشراء في البنوك تحت 47 جنيها لأول مرة منذ التعويم
تدخل أمني سريع.. تفاصيل واقعة "أسد التجمع" وتحديد صاحبه (ما حدث حتى الآن)
بعد الأمطار والثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
هل موسيقى "العتاولة" مقتبسة من مسلسل إسرائيلي؟ ناقد موسيقي يجيب
"فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)