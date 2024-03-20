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BBC

بريطانيا: روسيا تهدف لحماية طائراتها وسفنها الحربية بـ "الخداع والإخفاء"

05:17 م الأربعاء 20 مارس 2024

تدريبات عسكرية روسية

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لندن - (د ب أ)

تعتزم روسيا حماية طائراتها وسفنها الحربية من الهجمات الأوكرانية، بالاستعانة بنسخ متطابقة وغيرها من وسائل الخداع، بحسب ما ورد في تقارير بريطانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، في إشارة إلى مصطلح روسي بشأن "الخداع والإخفاء": "من المرجح جدا أن تقوم القوات الروسية ببذل الجهود من أجل زيادة وتحسين استخدام ما يسمى بتقنيات (ماسكيروفكا) للتخفيف من حجم الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال العامين الماضيين في كل من أسطول البحر الأسود والقوات الجوفضائية".

وتابع البيان أنه قد تم نصب نسخ متطابقة ورخيصة من الطائرات في المطارات الروسية، أو تم تغطية الطائرات بإطارات، كما وردت تقارير بشأن رسم صور ظلية للطائرات على الأرض.

وكتبت السلطات البريطانية: "على الرغم من هذه المحاولات للإخفاء، مازالت الطائرات الروسية معرضة لعمليات إسقاط تقليدية أثناء وجودها في الجو، كما لا تزال السفن الروسية معرضة للخطر أثناء قيامها بالعمليات في البحر الأسود".

وأضاف البيان: "من غير المرجح أن يؤدي استخدام تقنيات (ماسكيروفكا) إلى تقليل يذكر في حجم الخسائر."

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

روسيا بريطانيا أوكرانيا

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