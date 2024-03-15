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BBC

حماس: مجاهدونا استهدفوا ناقلة جند ودبابة بقذائف الياسين 105 بخان يونس

07:32 م الجمعة 15 مارس 2024

الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة

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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة بقذائف الياسين 105 والتاندوم في مدينة حمد بخان يونس.

كانت المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتابعت الحركة في بيان لها الجمعة: "الاحتلال استهدف تجمعاً لمواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إغاثية في دوار الكويت أدت لعشرات الشهداء والجرحى".

وأكدت الحركة: "فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال، كان بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم ضمن حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وحملت الحركة إدارة بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال "النازي"، والتي ترتكب بسلاح ودعم أمريكي مفتوح وآخرهم المجزرة التي حدثت اليوم بدوار الكويت حسب قولها.

حماس كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

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