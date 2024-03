الزوارق تنقل المساعدات من على متن السفينة الإسبانية أوبن آرمز إلى داخل غزة

وكالات

شوهدت صباح اليوم الجمعة، قبالة شواطئ قطاع غزة، سفينة المساعدات الأولى أوبن آرمز التي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو القطاع.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن سفينة المساعدات الإنسانية الإسبانية أوبن آرمز وصلت بحر مدينة غزة، وباتت على بعد نحو ميل بحري قبالة شاطئها.

كما أظهرت لقطات فيديو وصور التقطتها الأقمار الصناعية السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية، وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.

The @openarms_fund boat, in collaboration with @WCKitchen, carrying 200 tons of aid, is off the coast of north Gaza right now.



Israeli gov shutdown this effort multiple times. With a new #FlourMassacre committed last night, the situation is very tense.



The siege on Gaza must be… pic.twitter.com/pkL8dUkcal