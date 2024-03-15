الزوارق تنقل المساعدات من على متن السفينة الإسبانية أوبن آرمز إلى داخل غزة

وكالات

شوهدت صباح اليوم الجمعة، قبالة شواطئ قطاع غزة، سفينة المساعدات الأولى أوبن آرمز التي اتبعت الممر البحري من جزيرة قبرص نحو القطاع.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن سفينة المساعدات الإنسانية الإسبانية أوبن آرمز وصلت بحر مدينة غزة، وباتت على بعد نحو ميل بحري قبالة شاطئها.

كما أظهرت لقطات فيديو وصور التقطتها الأقمار الصناعية السفينة التابعة لمنظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية، وهي تقترب من سواحل القطاع المحاصر.

The @openarms_fund boat, in collaboration with @WCKitchen, carrying 200 tons of aid, is off the coast of north Gaza right now.



Israeli gov shutdown this effort multiple times. With a new #FlourMassacre committed last night, the situation is very tense.



The siege on Gaza must be… pic.twitter.com/pkL8dUkcal — Fadi Quran (@fadiquran) March 15, 2024

وتحمل السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحركة حماس، وفق تقارير أممية.

وعملت الزوارق الصغيرة في القطاع على مهمة نقل المساعدات من على متن السفينة إلى الساحل.

كذلك دشنت السفينة الممر البحري من قبرص إلى القطاع الذي يرزح تحت حصار مطبق منذ اندلاع الحرب، وسط خشية الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة واسعة النطاق ولا سيما في المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها حيث بقي أكثر من 300 ألف شخص لم ينزحوا إلى مناطق أخرى.

اقتراب سفينة المساعدات الإنسانية الإسبانية "أوبن آرمز" من شواطئ وسط قطاع #غزة

pic.twitter.com/lQyZxZyZH2 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 15, 2024

واتخذت الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية قادمة من قبرص إلى رصيف يجري العمل على إنشائه في ساحل غزة الشمالي والمخصص لمرور بين 10 و20 شاحنة فقط يوميا، على أن يتم نقل المواد الغذائية الموجهة لغزة إلى رصيف مخصص بميناء لارنكا القبرصي، وبعد وصولها تنقل الشاحنات المحملة بالأغذية إلى نقاط التوزيع في القطاع.

جاء ذلك بعدما أبحرت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" من ميناء لارنكا في قبرص، الثلاثاء الماضي، في تجربة أولى لإطلاق مسار بحري جديد لإيصال المساعدات.

وتُعد "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة.