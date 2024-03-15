مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم على فندق بمقديشو

مقديشو- (د ب أ)

قُتل ستة أشخاص، على الأقل، في هجوم نفذته جماعة الشباب الإرهابية في الصومال، على فندق بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

ولم تتحقق السيطرة بعد حتى اليوم الجمعة، عقب انفجارات خارج فندق سيل مساء أمس الخميس.

وقاد انتحاري سيارة ممتلئة بالعبوات الناسفة أمام المبنى ثم اقتحم مقاتلو الشباب الفندق الشهير بين النخبة السياسية في المدينة.

وقال شهود عيان اليوم إن الرصاص أُطلق في المبنى والمنطقة المحيطة، وكانت مروحية تحلق على ارتفاع منخفض فوق الفندق.

ويعتقد أن إرهابيين مشتبه بهم ما زالوا داخل المبنى.

وقال المتحدث باسم الشرطة قاسم أحمد روبل اليوم: "على حد علمي، قتل إرهابي وثلاثة من حراس أمن الفندق وعضوان من جهاز الأمن في الهجوم".

وقال متحدث باسم قوات الأمن إن نحو عشرة أشخاص أصيبوا، بينهم عضو بالبرلمان الصومالي.

وجرى إجلاء عدد كبير من الأشخاص من الفندق إلى منطقة آمنة.

وكان فندق سيل هدفا للعديد من هجمات الشباب في الماضي، رغم أنه يقع في منطقة بالمدينة خاضعة لمستوى مرتفع من الأمن حيث أن موقعه مقابل للقصر الرئاسي.