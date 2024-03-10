الاحتلال: حربنا مع لبنان وليس حزب الله

(مصراوي)

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رئيس بلدية كريات شمونة، قوله إن حرب إسرائيل ضد لبنان وليست ضد حزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله عليه "دفع الثمن".

وأطلق حزب الله اللبناني، أكثر من 35 صاروخًا تجاه شمالي إسرائيل استهدف البعض منها منطقة جبل ميرون في وقت مبكر اليوم، وذلك حسبما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتصاعد التوترات على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيلي، مع تبادل رشقات صاروخية متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، مما يزيد المخاوف والتحذيرات الدولية من خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.



