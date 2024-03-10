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BBC

الاحتلال: حربنا مع لبنان وليس حزب الله

10:21 ص الأحد 10 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن رئيس بلدية كريات شمونة، قوله إن حرب إسرائيل ضد لبنان وليست ضد حزب الله، مشيرًا إلى أن حزب الله عليه "دفع الثمن".

وأطلق حزب الله اللبناني، أكثر من 35 صاروخًا تجاه شمالي إسرائيل استهدف البعض منها منطقة جبل ميرون في وقت مبكر اليوم، وذلك حسبما ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتتصاعد التوترات على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيلي، مع تبادل رشقات صاروخية متبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر الماضي، مما يزيد المخاوف والتحذيرات الدولية من خطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنان حزب الله حرب إسرائيل ضد لبنان

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