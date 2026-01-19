رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس

كتب- نشأت علي:

وجّه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، تهنئةً للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وقال في التهنئة:

السيدات والسادة أعضاء المجلس،

يحتفل الإخوة المسيحيون اليوم بعيد الغطاس المجيد، فباسمي وباسمكم أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة المسيحيين، شركاء الوطن، بأطيب التهاني القلبية بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله عز وجل أن ينعم علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والرخاء، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.