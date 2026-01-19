إعلان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس

كتب : نشأت علي

03:01 م 19/01/2026

المستشار عصام فريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نشأت علي:

وجّه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، تهنئةً للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وقال في التهنئة:

السيدات والسادة أعضاء المجلس،

يحتفل الإخوة المسيحيون اليوم بعيد الغطاس المجيد، فباسمي وباسمكم أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة المسيحيين، شركاء الوطن، بأطيب التهاني القلبية بهذه المناسبة المباركة، داعيًا الله عز وجل أن ينعم علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والرخاء، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصام فريد مجلس الشيوخ عيد الغطاس البابا تواضروس الثاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل
مدارس

موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح