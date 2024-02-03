أمريكا: تنفيذ ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق



مصراوي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، تنفيذ ضربات ضد 4 مسيرات تابعة للحوثيين كانت جاهزة للانطلاق.

وأضافت القيادة الوسطى، أن المسيرات كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، موضحة أن تلك المسيرات شكلت تهديدا للسفن والبحرية الأمريكية في المنطقة وتدميرها جاء دفاعا عن النفس.

وتابعت، لقد تم إسقاط 7 مسيرات فوق البحر الأحمر أمس الجمعة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار، مشيرة إلى أن إجراءاتنا سوف تحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا.

كان البيت الأبيض، أعلن اليوم السبت، أنه جار تقييم الضربات على العراق وسوريا أمس، مؤكدًا أن عملياته ستستمر لأيام.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إن قواته شنت غارات جوية على أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، واستهداف "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفصائل أخرى تابعة له.

وأضافت القيادة في بيان، أن الجيش الأمريكي استهدف أكثر من 85 هدفاً، باستخدام العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة، مشيرة إلى استخدام أكثر من 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

وشملت المنشآت التي تم استهدافها "مقرات القيادة والعمليات، ومراكز الاستخبارات والصواريخ والقذائف ومخازن المسيرات، والمرافق اللوجستية، ومخازن الذخيرة"، لهذه الفصائل المسلحة، والذين "سهلوا الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق البيان.