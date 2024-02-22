لندن: العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا صارت حربًا ضد الغرب كله

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، قال يوم 14 فبراير، إنه "في حين أن العملية العسكرية الخاصة بدأت كعملية ضد أوكرانيا، إلا أنها مع مرور الوقت اتخذت شكل حرب ضد الغرب الجماعي".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين في 14 من فبراير الجاري: "إنها حرب تتورط فيها دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة، بشكل مباشر في الصراع".

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن هذا يتوافق إلى حد كبير مع الاتجاه السائد في الخطاب الرسمي الروسي، الذي يسعى إلى تبرير طول فترة الصراع، وحجم الخسائر التي تكبدتها روسيا، من خلال تصوير الحرب على أنها صراع مباشر مع الغرب.

وأشار التقييم إلى أن بيسكوف مضى في الاعتراف بأن "العملية العسكرية الخاصة قد تستمر لفترة أطول قليلا، ولكن هذا لا يمكن أن يغير مسار الأمور".

ويشكل هذا جزءا من الرواية الرسمية الروسية التي تهدف - بصورة شبه مؤكدة - إلى وضع السكان المحليين في صراع طويل، وما يرتبط به من انخفاض في مستويات المعيشة محليا، إلى جانب توفير الطمأنينة بالنصر الروسي في النهاية، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.