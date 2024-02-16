الرئيس الأوكراني يلتقي المستشار الألماني في برلين قبل التوجه لباريس

برلين- (د ب أ)

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم الجمعة، في زيارته الثانية لألمانيا منذ بداية الغزو الروسي الشامل لبلاده قبل عامين.

ومن المقرر أن يوقع شولتس وزيلينسكي اتفاقا أمنيا طويل الأمد.

وسيلتقي الرئيس الأوكراني نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في برلين قبل التوجه إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المنتظر أيضا أن يوقع الرئيسان اتفاقا أمنيا ثنائيا. وتتعلق الاتفاقات بقرار اتخذه رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمتهم في فيلنيوس في يوليو الماضي.

وأطلقت بريطانيا العملية باتفاق مدته عشر سنوات ومن المتوقع أن تتبعها دول أخرى أعضاء في الحلف.

وينص الاتفاق بين المملكة المتحدة وأوكرانيا على أن تدعم لندن كييف، ا الآن، وفي أي صراعات مستقبلية مع روسيا. ويشمل الاتفاق مساعدة عسكرية سريعة وطويلة الأمد، دون إرسال قوات بريطانية.

ومن المقرر أن يلقي زيلينسكي غدا السبت كلمة أمام مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كما سيعقد اجتماعات ثنائي مع قادة العالم، وسيلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس