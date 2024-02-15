أستراليا وكندا ونيوزيلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

سيدني - (بي بي سي)

دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا اليوم الخميس إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقا لبيان مشترك صدر عنها ردا على تقارير حول قرار الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة رفح.

وجاء في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بري على رفح ... فأي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثة". وأضاف البيان "هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". لكنه أضاف أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون "من جانب واحد"، وسيتطلب من حماس نزع سلاحها وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين على الفور.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل ستمضي قدما في هجومها على حركة حماس في رفح، آخر ملجأ للفلسطينيين النازحين في جنوب قطاع غزة، بعد السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة.

لكن بيان الدول الثلاثة أشار إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا ويلزم إسرائيل بحماية المدنيين وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية الأساسية. فحماية المدنيين بحسب البيان أمر بالغ الأهمية ومطلب بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا يمكن إجبار المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس.