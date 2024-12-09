البنتاجون: قواتنا بسوريا في حالة تأهب

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية في سوريا في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أنه لا توجد خطط لتغيير أو توسيع انتشارها في المنطقة.

وأضافت الوزارة أنها تواصل العمل على منع وقوع الأسلحة الكيميائية في سوريا بأيدٍ قد تستخدمها ضد المدنيين أو ضد القوات الأمريكية وشركائها.

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرح أن الإطاحة بنظام الأسد في سوريا تمثل فرصة كبيرة لإعادة بناء البلاد، لكنها تحمل مخاطر تستوجب الحذر.

وأكد بلينكن ترحيب واشنطن ببيانات قادة المعارضة السورية حول تشكيل حكومة شاملة، مشيرًا إلى أن الالتزام العملي بتحقيق ذلك سيكون هو المقياس الحقيقي.

وشدد بلينكن على أن الشعب السوري هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تقرر مستقبل البلاد، مضيفًا أن الولايات المتحدة مهتمة بتجنب تفكيك سوريا والحيلولة دون تصدير الإرهاب والتطرف.

كما جدد تأكيده على أن واشنطن لن تسمح لتنظيم الدولة بإعادة بناء قدراته داخل سوريا، وأن العمل مستمر لتحقيق الاستقرار وضمان عدم عودة التنظيمات "الإرهابية" إلى الساحة.