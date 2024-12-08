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سوريا.. انفجارات بمربع أمني يضم مباني المخابرات والجمارك في دمشق

04:54 م الأحد 08 ديسمبر 2024

سوريا

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات جديدة عند المربع الأمني في العاصمة السورية دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إلى اندلاع حرائق بعد انفجارات في المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان القوات النظامية السابقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للفصائل المسلحة السورية، فرض حظر تجوال في العاصمة دمشق.

وقالت الإدارة، في بيان نشرته على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها "تعلن عن حظر تجوال في مدينة دمشق يبدأ من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الخامسة فجرا".

وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.

سوريا انفجارات مباني المخابرات دمشق
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