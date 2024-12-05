الجيش اللبناني يعزز انتشاره في جنوب البلاد

بيروت- (د ب أ)

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الخميس، أن الجيش يعزز انتشاره في جنوب لبنان، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إن الجيش يواصل "تعزيز انتشاره في الجنوب بعد بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

وأضاف البيان أنه "في هذا السياق، تتابع قيادة الجيش مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الوحدات العسكرية تستمر "في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثًا عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبًا لأي طارئ، بخاصة خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة الوطنية".







