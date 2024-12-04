بعد حجب الثقة عن الحكومة.. مطالبات باستقالة ماكرون وإجراء انتخابات مبكرة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن أقصى اليسار في فرنسا يطالب الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

وقبل وقت قليل، صوّت‏ البرلمان الفرنسي لصالح حجب الثقة عن الحكومة، وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها.

وأشارت إلى أن 331 نائبا صوتوا لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية من مجموع 577 نائبا.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بتنحية طموحاتهم الشخصية جانبا ورفض تصويت من شأنه الإطاحة بالحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن الزعيم السياسية اليمينية المتشددة مارين لوبان وحزبها حزب التجمع الوطني تعهدا بدعم اقتراح إجراء تصويت بحجب الثقة، الذي قدمه ائتلاف يساري اليوم الأربعاء.

وقد أصبح التجمع الوطني أكبر حزب في مجلس النواب بعد إجراء انتخابات مبكرة في يونيو الماضي.

ولكن ماكرون أعرب عن ثقته أن الساسة سوف يتراجعون عن حافة الهاوية.

وإذا نجح الاقتراح، سيمثل أول مرة تتم فيها الإطاحة بحكومة فرنسية بهذه الطريقة منذ 60 عاما.

وشدد الرئيس ماكرون على أنه سيكمل باقي مدته حتى عام 2027 رغم دعوات المعارضة المتزايدة لرحيله وسط الاضطرابات، ورغم ذلك، سيحتاج ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثانية بعدما مني حزبه بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يوليو، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وقال للصحفيين أمس الثلاثاء خلال زيارة للمملكة العربية السعودية "السؤال الوحيد الذي يتعين على الساسة أن يسألوه لأنفسهم اليوم هو كيف يمكن أن يحققوا فائدة للبلاد والشعب الفرنسي".

وأضاف "وليس كيف يمكن أن يحققوا فائدة لطموحاتهم أو مصالحهم".

وذكر ماكرون: "إنني هنا لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين.. لا بد ألا نفزع الشعب بمثل هذه الأمور ولدينا اقتصاد قوي".

وجاء اقتراح التصويت على حجب الثقة من معارضة شديدة لموازنة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه المقترحة.