ارتفاع الإصابات بـ"نوروفيروس" في دولة أوروبية.. الأسباب والأعراض وسبل الوقاية

القاهرة- مصراوي

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس خلال موسم 2024/2025، حيث أظهرت بيانات وكالة الأمن الصحي البريطانية أن التقارير المتعلقة بالفيروس تجاوزت بكثير متوسط السنوات الخمس الماضية.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، فإنه عادة ما ترتفع حالات الإصابة بنوروفيروس في فصلي الخريف والشتاء، ولكن هذا العام شهد زيادة مبكرة في الحالات، ومن المتوقع أن تستمر في التصاعد.

صحيفة ذا إندبندنت البريطانية قالت في تقرير لها، إنه وللمرة الأولى منذ سنوات، أصبح النمط الجيني GII.17 هو الأكثر شيوعًا، حيث يمثل 66.3% من العينات المميزة حتى الآن خلال هذا الموسم.

هذا التحول جاء بعد هيمنة طويلة لفيروسات النمط الجيني GII.4 منذ شتاء 2012. وعلى الرغم من أن GII.17 لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر شدة، فإن التغير في النمط الجيني يتطلب مراقبة دقيقة من قبل المتخصصين في الرعاية الصحية، وفقا لما نشرته الصحيفة في تقريرها.

وتظهر بيانات نظام الإبلاغ عن تفشي فيروس نوروفيروس بالمستشفيات (HONORS) أن حالات التفشي تجاوزت المعدلات المعتادة، خاصة في البيئات التعليمية وأماكن الرعاية الصحية والاجتماعية. وأظهرت الأرقام زيادة بنسبة 86% في حالات نوروفيروس بالمستشفيات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع وجود متوسط يومي بلغ 756 مريضًا.

يلعب الأطفال في البيئات التعليمية دورًا رئيسيًا في انتشار الفيروس، حيث أظهرت العطلات المدرسية نصف الفصل الدراسي في أكتوبر تأثيرًا كبيرًا في تقليل الانتشار مؤقتًا. ومع ذلك، فإن الطبيعة شديدة العدوى للفيروس تجعل البيئات الأخرى، مثل دور الرعاية والمستشفيات، عرضة لتفشيه. وتعد الحالات غير المبلغ عنها في المجتمع أعلى بكثير نظرًا لأن معظم المرضى يتعافون في المنزل دون استشارة طبية.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس نوروفيروس الإسهال، القيء، الغثيان، وآلام المعدة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف. ويعد الفيروس خطرًا خاصًا على الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، مما يؤدي إلى حوالي 12,000 حالة دخول إلى المستشفى سنويًا في المملكة المتحدة.

وتتعامل المستشفيات في إنجلترا مع ما يُعرف بـ"رباعية الشتاء" التي تضم الأنفلونزا، كوفيد-19، الفيروس المخلوي التنفسي، ونوروفيروس، مما يزيد من الضغط على خدمات الرعاية الصحية. وأفادت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بأن عدد المصابين بالأنفلونزا في المستشفيات قفز بنسبة 41% في أسبوع واحد، وهو رقم يتجاوز بكثير معدلات العام الماضي.

Norovirus is a stomach bug that causes diarrhoea and vomiting. It can be very unpleasant, but usually goes away in about 2 days.



If you catch it; stay home, rest and have plenty of fluids.



More ℹ️ https://t.co/adwr1pk3F5 pic.twitter.com/6pvOkcm2lw