عائلات الأسرى لترامب: نتنياهو يحاول خداعك

وكالات

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نداء عاجلا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واصفة إياه بـ"الملاذ الأخير" للضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل إبرام صفقة شاملة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن يهودا كوهين والد الجندي الأسير نمرود كوهين قوله في رسالته لترامب "نتنياهو يحاول خداعك، قد تكون الأمل الأخير للضغط عليه، لا تقبل بصفقة جزئية لأنها ستكون بمثابة حكم إعدام على بقية الأسرى".