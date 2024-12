الحكومة السورية تعلن تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته

وكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته.

وطال التغيير معظم مستشفيات المحافظات، والتي كانت تحمل إما اسم الأسد أو الباسل، نجل حافظ الأسد، من بينها الأسد الجامعي بدمشق.

New Syrian government renamed 15 hospitals that were named after Assad family members.



Cult of personality around the Assad family is over. pic.twitter.com/4fIPQK62wA