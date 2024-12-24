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الحكومة السورية تعلن تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته

09:59 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة السورية تغيير أسماء 15 مستشفى تحمل اسم الأسد وعائلته.

وطال التغيير معظم مستشفيات المحافظات، والتي كانت تحمل إما اسم الأسد أو الباسل، نجل حافظ الأسد، من بينها الأسد الجامعي بدمشق.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستعود إلى دورها الإقليمي والدولي لتكون فاعلا أساسيا في المنطقة.

وأضاف، أن بوصلة الإدارة السورية الجديدة ستكون تمثيل البلد بكل أطيافه وأعراقه تمثيلا عادلا، مؤكدا أهمية الدفاع عن قضايا جميع أطياف الشعب السوري.

وأفاد الشيباني بأن الجميع سيشعر بالانتماء إلى سوريا الجديدة، مشددا على أن الإدارة الجديدة ستطوي صفحة الظلم والاستبداد.

وأكد وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال أن الإدارة الجديدة ستؤمن عودة عزيزة لكل مهجر من أرضه وبيته.

وأشار إلى أن صور الجثث والمسالخ البشرية آلمته، مؤكدا العمل على ملاحقة من تورط بتعذيب الشعب السوري وتقديمهم للعدالة.

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