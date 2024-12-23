واشنطن بوست: أمريكا قد تغير نظرتها بشأن الانسحاب من العراق

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤول أمريكي قوله، إن مسؤولو البنتاجون والقيادة الوسطى بحثوا كيف يتشابك مصير سوريا مع اضطرابات المنطقة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول اليوم الاثنين، أن متحدث باسم ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التنسيق مع الأمريكيين تكثف بسبب تهديد تنظيم الدولة "داعش".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي، رأيه بشأن تحول في نظرة المسؤولين للانسحاب الأمريكي المحتمل من العراق بعد التطورات الأخيرة، موضحا أن موعد سحب القوات بعيد لكنني أتوقع أن يطلب العراق تمديدا لبقاء القوات الأمريكية.