لبنان يطالب لجنة المراقبة والسفراء بوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة

( د ب أ )

كرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة له في مستهلّ جلسة لمجلس الوزراء انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لفت نظر لجنة المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار والسفراء إلى وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة.

وقال ميقاتي "إننا نكرر لفت نظر لجنة المراقبة والسفراء الذين نجتمع معهم إلى وجوب وقف الخروقات الإسرائيلية غير المقبولة، لان الاجراءات المتخذة هدفها تأمين استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان. وغدا سيعقد اجتماع للجنة المراقبة في الناقورة للنظر في كل هذه المواضيع ووضع حد للخروقات".

وأكّد "وجوب التطبيق الكامل لمضامين القرار 1701 برعاية لجنة المراقبة والدول التي ضمنت تنفيذ هذه الاجراءات استنادا الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بكل بنوده".

وبالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، قال ميقاتي " نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان. وما نطلبه هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار".

وقال "إن الحكومة ترعى باهتمام قضية المخفيين قسرا أو المسجونين في سوريا، ولن نتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية، آملين التوصل إلى ما يضع حدا لهذه المعاناة القاسية".

وأشار إلى أن وزير الداخلية بسام المولوي ووزير العدل هنري خوري يسعيان "مع السلطات السورية لكشف كل الملابسات والتأكد ما إذا كان في السجون السورية مَن هو موجود على اللوائح اللبنانية".

وأضاف ميقاتي "لبنان على الدوام محط اهتمام عربي ودولي وقد لمست الكثير من التضامن مع لبنان من رئيس وزراء إسبانيا وشكرته على مشاركة بلاده في قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنا( اليونيفيل) ووضع لبنان على أولويات برنامج المساعدات التي تقدمها إسبانيا".

وتابع ميقاتي "خلال اجتماعي معها في روما، عبرت رئيسة وزراء إيطاليا عن دعمها للبنان ونيتها الدعوة إلى عقد مؤتمر قريب للدول المعنية دعما للجيش".

وأوضح "في اجتماعي مع قداسة البابا تمنى التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن والحفاظ على دور لبنان ورسالته الجامعة، وهذا الأمر أكده أيضا أمين سر دولة الفاتيكان في اجتماعي معه".

وفي روما أيضا عقدت اجتماعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ووضعني في صورة الوضع في الضفة الغربية وغزة، وهو مطمئن إلى إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستقرار الوضع".

وقال ميقاتي: بالأمس استقبلت رئيس وزراء اليونان وزيارته مهمة ولها رمزيتها لكون اليونان مشاركة في القوات الدولية. وقد أبدى استعداده الكامل لتقديم المزيد من المساعدات ودعم الجيش وفق سلسلة ستأتي تباعا خارج المساعدات المقررة في مؤتمرات سابقة.

وأشار وزير الإعلام زياد مكاري بعد انتهاء الجلسة رداً على سؤال إلى أن "هيئة تحرير الشام" اجتمعت مع مسؤولي الأمن العام اللبناني للبحث في الإجراءات المطلوبة ."

وعن ملف المفقودين اللبنانيين والمخطوفين في السجون السورية، قال مكاري " المعطيات التي وردت حتى الآن غير مشجعة. وبطبيعة الحال هناك لجنتان لبنانيتان تتوليان متابعة هذا الملف".

يذكر أنه أُعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل وقف إطلاق النار بشكل يومي. وتتولى لجنة خماسية الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفقاً للقرار 1701 .

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان الذي غزته في شهر أكتوبر الماضي لاستهداف مواقع حزب الله.