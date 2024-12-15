الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين وإصابة ثلاثة في إطلاق نار في هيوستن

(أ ب)

قُتل مراهقان وأصيب ثلاثة أشخاص – من بينهم صبي (13 عاما) – في إطلاق نار في حفل في هيوستن بولاية تكساس جنوب غرب الولايات المتحدة ، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأحد.

وقال مساعد قائد الشرطة لويس مينينديز سييرا، في مؤتمر صحفي، إن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى موقع إطلاق النار في وقت متأخر من ليلة السبت، وجدوا "مشهدا متوترا للغاية – ومجموعة كبيرة من الأشخاص تركض خارج مكان الحفل ".

وتابع أن الشرطة ليس لديها أي معلومات حتى الآن عن المشتبه به وطلب من الذين كانوا في الحفل الاتصال بالشرطة لإبلاغها بأي معلومات.

وأضاف مينينديز سييرا إن شابا (16 عاما) لقي حتفه في مكان الحادث وتوفيت فتاة (16 عاما) في وقت لاحق في المستشفى. وأضاف أن الصبي المصاب (13 عاما) في حالة حرجة.